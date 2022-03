Au Bénin, 5 personnes impliquées dans l’affaire « transport de 84 kg d’or et deux millions d’euros via l’aéroport de Cotonou » ne sont plus libres de leurs mouvements. Elles ont été jetées en prison après avoir été écoutées le lundi dernier par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). On reconnaît parmi ces prévenus, l’ancien chef brigade de la douane de l’aéroport de Cotonou et son adjoint. Ils seront de nouveau écoutés le 14 mars 2022.

Manquement aux règles de la procédure de transfert et de détention des devises

Pour rappel, le mercredi 26 janvier, la brigade économique et financière (Bef) arrêtait deux responsables de la brigade des douanes de l’aéroport de Cotonou. Elle les soupçonne d’avoir manqué aux règles de la procédure de transfert et de détention de devises. En effet, ils n’auraient pas interpellé deux voyageurs béninois partis de Cotonou pour Abidjan alors que ceux-ci transportaient plus de 250.000 livres sterling et plus de 2 millions d’euros en plus de 84 kilogrammes d’or.

C’est arrivé en Côte d’Ivoire que les passagers ont été interpellés. Les autorités ivoiriennes ont donc saisi leurs collègues béninois. Il faut dire que le chef brigade de l’aéroport M Kounonzo a été remplacé dans la foulée par l’inspecteur des douanes Arsène Winsavi. Son adjoint a cédé sa place au contrôleur des douanes Magloire Sokpin.