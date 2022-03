Cela fait déjà plus d’un an que Donald Trump a quitté la Maison-Blanche. Mais l’homme d’affaires devenu président continue d’avoir une forte influence dans le monde politique aux USA. Chaque jour qui passe il fait parler de lui. Au cours d’une émission hier, une ex-responsable américaine a parlé de l’ancien président Donald Trump et de sa relation avec le dirigeant russe Vladimir Poutine pour qui l’ancien président a de l’admiration selon ses propres mots.

Il y a quelques jours, Donald Trump s’invitait dans le débat ukrainien et a profité de l’occasion pour dire toute son admiration pour le dirigeant russe Vladimir Poutine qu’il a qualifié comme un «un gars très malin». Après l’invasion de l’Ukraine, l’ancien président a changé de ton et a affirmé que les choses n’auraient pas dégénéré s’il était toujours aux commandes aux USA. Comme nous vous l’avions annoncé, Trump a estimé que Poutine a envahi l’Ukraine parce qu’il a ressenti la « faiblesse » des USA. Il faut dire que sous sa présidence les relations entre Trump et Poutine étaient plus ou moins cordiales en dehors des points d’achoppement sur les différents intérêts de leurs pays respectifs.

Hier mardi, l’ancienne directrice des communications et attachée de presse de la Maison Blanche, Stephanie Grisham, aujourd’hui une voix critique contre l’ex-Président a dit au cours de l’émission de mardi de « The View » comment l’ancien Président Trump voyait le président Poutine. «Honnêtement, je pense qu’il le craignait. Je pense qu’il avait peur de lui. Je pense que l’homme l’a intimidé », a déclaré Grisham . « Je pense aussi qu’il l’admirait beaucoup. Je pense qu’il voulait pouvoir tuer quiconque s’est prononcé contre lui », a-t-elle poursuivi, ajoutant que Trump « aimait les dictateurs » et « les gens qui pouvaient tuer n’importe qui, y compris la presse ».