Ce n’est plus un secret. Poutine a annoncé il y au quelques heures une opération militaire dans l’Est de l’Ukraine. Une décision qui marque un nouvel épisode dans la crise qui secoue son pays et son voisin l’Ukraine. Ces dernières semaines, le dossier ukrainien a retenu toutes les attentions et les occidentaux sont intervenus pour tenter de résoudre la crise. Mais le différent reste entier. Au cours des dernières heures, l’ancien Président Trump s’est prononcé sur le sujet. Pour lui, l’invasion de l’Ukraine par la Russie est due à la « faiblesse », à l' »incompétence » et à la « bêtise » de l’actuel Président américain Joe Biden.

Pour l’ancien président américain Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine avait décidé d’envahir l’Ukraine parce qu’il ressentait la « faiblesse » des États-Unis sous la direction de Biden. Cela a abouti, selon Trump, à ce que Poutine aille jusqu’à une invasion complète de l’Ukraine. L’ancien président Donald a également affirmé que l’invasion de la Russie n’aurait pas eu lieu s’il avait remporté l’élection présidentielle de 2020. « Je pense que tout cela ne se serait jamais produit« , a déclaré Trump à propos de l’invasion. « Cela ne devrait pas arriver, et c’est une chose très triste.«

