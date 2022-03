En 2017, le milliardaire américain Donald Trump posait ses valises à la Maison-Blanche après sa victoire à la présidentielle de 2016. Pendant 4 ans, celui qui est le 45è président des Etats-Unis et sa famille ont fait la une des médias. Cela fait plus d’un an maintenant que le milliardaire américain Donald Trump a quitté la présidence. Avant son départ, il a été banni des plateformes principales des réseaux sociaux. Le mois dernier, Trump a lancé son propre réseau social Truth Social. Son fils et certains proches de l’ex-président ont lancé depuis quelques heures un agrégateur d’actualités.

Une nouvelle application d’informations sur l’Apple Store (cliquez sur le lien pour retrouver la page de l’application). Derrière cette application nouvellement lancée, le fils du 45è Président des USA et certains proches. Après le départ du magnat de l’immobilier de la Maison-Blanche, lui et certains proches lancent leurs propres plateformes. La nouvelle application d’actualités qui se nomme MxM News est une application mobile gratuite d’agrégation de nouvelles qui organise des histoires d’une variété d’éditeurs à travers le spectre idéologique, selon un porte-parole. Axios rapporte que le fils aîné de du magnat de l’immobilier, Donald Trump Jr. et d’autres anciens membres du personnel de Trump, lance une « application d’agrégation de nouvelles » , qui, selon le groupe, a le potentiel de « concurrencer Apple News et Google News ».

Selon nos recoupements d’informations, l’application va se concentrer en premier lieu sur le nombre d’utilisateurs, avant d’explorer les moyens de monétiser son audience. « Nous avons créé l’application MxM News pour aider les gens à réduire cet encombrement et à obtenir des nouvelles et des informations fiables sur des sujets qui comptent et ont un impact sur leur vie« , a déclaré Trump Jr. « Nous le considérons comme un service public important et pensons également qu’il sera une belle affaire.« Pour le moment, les créateurs ne prévoient pas de créer du contenu ou d’embaucher des journalistes pour produire des histoires originales.