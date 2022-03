La Chine a choisi la neutralité depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine. Cela, en dépit des multiples appels de l’occident à condamner l’action du Kremlin. Le gouvernement chinois a réaffirmé sa position dans le conflit tout en refusant les pressions extérieures. Dans un communiqué publié ce dimanche 20 mars 2022 par la diplomatie chinoise, il est indiqué que le ministre Wang Yi a fait savoir dans la soirée d’hier samedi 19 mars 2022 que : « la Chine n’acceptera jamais aucune coercition ou pression extérieure, et s’oppose à toute accusation et suspicion infondées contre la Chine ».

Kiev avait appelé la Chine à condamner l’offensive russe

Au cours de son intervention, le chef de la diplomatie chinoise a tenu à souligner que le chef de l’Etat, Xi Jinping, avait rappelé lors de son échange avec son homologue américain que la Chine s’est toujours opposée à la guerre. Notons que ces propos du ministre chinois des Affaires étrangères interviennent après que la présidence ukrainienne ait exhorté Pékin à condamner « la barbarie russe ». C’était sur le réseau social Twitter que Mykhaïlo Podoliak, conseiller de la présidence et l’un des participants aux pourparlers avec la Russie, avait lancé cet appel à l’endroit de la Chine.

« La Chine peut être un élément important du système de sécurité mondial si elle prend la bonne décision de soutenir la coalition des pays civilisés et de condamner la barbarie russe » avait-il laissé voir sur le réseau de l’oiseau bleu. Pour rappel, la Chine n’a pas officiellement condamné l’offensive russe contre l’Ukraine. La situation inquiète Kiev et Washington qui craignent que la Chine puisse accorder une possible aide militaire à la Russie ou encore de voir Pékin aider Moscou à contourner les sanctions imposées par les USA et les pays européens.