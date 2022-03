Le mardi 29 mars dernier Alioune Tine, expert onusien indépendant, était devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Le sénégalais a fait part de ses inquiétudes concernant la situation sécuritaire en Afrique de l’Ouest. Pour lui, la violence djihadiste gagne du terrain, quittant le Mali et le Sahel central pour les pays côtiers du Golfe de Guinée. « La situation sécuritaire est en train de s’aggraver dans la région… Le Bénin commence à être attaqué, le Togo, mais aussi le nord du Ghana. Au Sénégal aussi, on en parle aussi du côté de Kayes » illustre l’expert indépendant de l’Onu.

« C’est l’avenir de toute la région du Sahel et au-delà qui est en jeu »

Il pense donc que le Mali mérite une attention particulière, parce que vu, sa position stratégique, « c’est l’avenir de toute la région du Sahel et au-delà qui est en jeu ». Inutile de rappeler que plusieurs groupes djihadistes sont actifs dans ce pays. L’expert onusien indépendant Alioune Tine, invite la communauté internationale, l’Union africaine et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) à penser à des solutions appropriées pour faire face à la situation sous-régionale, en collaboration avec le Mali.

A l’en croire, les autorités maliennes de la transition doivent être accompagnées afin de rétablir la sécurité dans l’ensemble du pays. « Je recommande aux partenaires du Mali d’agir de sorte que le basculement géopolitique et géostratégique en cours ne puisse contribuer à l’aggravation des tensions politiques et de l’insécurité, mais contribue au renforcement de la paix, de la stabilité et de la sécurité au Mali » a t-il poursuivi. Le sénégalais a par ailleurs demandé à la CEDEAO de lever les sanctions contre le Mali.