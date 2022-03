L’offensive russe en Ukraine continue de faire la une des journaux. Alors que les affrontements se poursuivent entre les forces russes et ukrainiennes, un patron d’hôpital a ordonné à ces médecins de castrer les soldats russes capturés. Il s’agit en effet de Gennadiy Druzenko, propriétaire d’un hôpital situé en zone de guerre, à l’est de l’Ukraine. Il a fait cette déclaration dans une interview accordée à la chaîne Ukraine-24. S’exprimant au sujet des prisonniers militaires russes, il a confié être « un grand humaniste et j’ai dit que si un homme est blessé, il n’est plus un ennemi mais un patient ».

Ce sont des « cafards » selon lui

Les choses ont cependant changé pour l’homme âgé de 49 ans, qui a dit avoir donné des instructions claires pour que les soldats russes capturés soient castrés, parce qu’ils sont des « cafards » selon lui. Au cours de son intervention, il a dit que les russes qui viendront en Ukraine vivront un enfer. Ainsi, il a fait savoir que ceux qui fouleront le sol ukrainien se rappelleront de leur cauchemar en Ukraine. Notons que ces propos de Gennadiy Druzenko interviennent dans un contexte où plusieurs généraux russes sont morts durant les heurts en Ukraine.

Un 5e général russe tué lors des affrontements

Hier lundi 21 mars 2022, les responsables ukrainiens ont fait savoir qu’un cinquième général russe a été tué au cours des affrontements, à proximité de la ville méridionale de Kherson. D’après des médias occidentaux, l’information a été confirmée par des sources russes. Selon les informations du chef d’Etat-Major des forces ukrainiennes, il s’agissait du général Andrei Mordvichev, commandant de la huitième armée générale du district militaire sud des forces armées de la Russie. Par ailleurs, c’est la cinquième fois que le gouvernement ukrainien annonce la mort d’un général de l’armée russe, depuis le début de l’offensive russe.