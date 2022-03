Le rappeur américain 6ix9ine fait parler de lui une nouvelle fois. Dans le monde du showbiz américain, le rappeur 6ix9ine est très connu à cause de ses sorties polémiques et des clashs avec d’autres acteurs de cette sphère. Cela avait même amené son ex Sara Molina à craindre pour la vie de sa fille. Mais le rappeur lui n’a pas encore totalement fini avec les démêlés avec la justice. En décembre, 6ix9ine a été poursuivi en justice pour son implication dans un vol à main armée en 2018. Dans une déclaration jugé consultée par des médias américains, le rappeur confie qu’il vit des moments difficiles.

6ix9ine proche de la faillite? C’est en tout cas ce qu’on est tenté de croire à la lecture des informations relayées par plusieurs médias spécialisés dont le site Complex. Dans une déclaration sous serment adressé au juge qui s’occupe de l’affaire de vol à main armée dans laquelle il est cité, 6ix9ine a révélé qu’il « avait du mal à joindre les deux bouts ». «En ce moment, j’ai du mal à joindre les deux bouts. Je ne sais pas si je commanderai un jour le genre d’avances qui m’ont été versées avant mon arrestation et ma carrière au point mort », aurait affirmé la star américaine.

Selon des sources généralement bien introduites, 6ix9ine aurait déclaré que tout verdict défavorable pourrait potentiellement le mettre en faillite. « Cela me mettra sûrement en faillite d’une manière dont je ne me remettrai jamais au détriment et aux difficultés permanentes des membres de la famille qui comptent sur moi », aurait confié le rappeur qui a également affirmé que son contrat d’enregistrement avec TenThousand Projects avait expiré le mois dernier, de même qu’un contrat de marchandise. Pour rappel 6ix9ine avait plaidé coupable de ce crime et d’autres accusations dans le cadre d’un accord avec les procureurs lors de son procès.