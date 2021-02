Le rappeur américain Tekashi 69 relativement discret depuis l’échec de son album TattlesTales, a fait un retour beaucoup plus bruyant sur les réseaux sociaux. Après qu’il eut dévoilé plusieurs extraits inédits, l’artiste au cheveux multicolores a multiplié ses piques et se retrouve actuellement dans un clash avec Meek Mill et pleins d’autres artistes. Il est même menacé de mort par 600Breezy. Bien qu’il soit libre de faire ce qu’il veut et prendre à partie qui il veut, son ex-femme, Sara Molina estime toutefois, qu’en faisant ainsi, il met la vie de leur petite fille de 5 ans, Saraiyah, en danger.

D’après elle, même si le père de son enfant à la capacité des recruter de nombreux gardes pour assurer sa sécurité, il n’en est pas de même pour elle et sa fille qui sont exposées à ses rappeurs qu‘il clashe tout le temps dans des lives sur Instagram. Egalement Sara Molina a indiqué Tekashi 69 n’a fait aucun effort pour raviver sa relation avec Saraiyah et n’a donc aucune idée du danger potentiel que ses agissements constituent pour elle.

Il est aussi vif que possible

Elle a indiqué ne rien vouloir de Tekashi, que de penser à la sécurité de leur fille, d’arrêter de provoquer d’éventuelles violences, de rester à l’intérieur et loin d’eux. Pour sa part, l’avocat de 6ix9ine, Lance Lazzaro a estimé que tout ce que fait le rappeur est pour une raison donnée et qu’il est aussi « vif que possible ».