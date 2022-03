Le film Black Panther a connu un succès retentissant après sa sortie. On se rappelle que l’ex-première dame des USA, Michelle Obama avait rendu un vibrant hommage au réalisateur du film. Le film a également remporté de nombreux prix. Par exemple aux MTV Movie Awards en 2018, Black Panther a raflé quatre trophées. Malheureusement, l’acteur principal Chadwick Boseman est mort d’un cancer à 43 ans en 2020 alors que la production envisageait de donner une suite au film. En Janvier dernier, le réalisateur du film Ryan Coogler a connu une terrible mésaventure. Il a été arrêté brièvement dans une banque alors qu’il y était pour faire un retrait sur son compte.

Black Panther II sera en principe lancé dans les salles de cinéma vers la fin de cette année après le décès de son acteur principal qui a pris tout le monde de court. Mais ce n’est pas la sortie au cinéma qui intéresse les médias depuis quelques heures. C’est plutôt la mésaventure vécue par le réalisateur du film Ryan Coogler qui a été pris pour un braqueur d’une banque alors qu’il s’y était rendu pour faire un retrait sur son compte. C’est le média américain TMZ qui a donné l’information qui a été reprise par de nombreux médias.

Selon le récit de TMZ, Ryan Coogler est entré dans la banque et aurait remis à un membre du personnel un bordereau de retrait. Le réalisateur portait un masque facial comme il est exigé en ces temps de crise sanitaire et des lunettes de soleil. Au dos du bordereau, Ryan Coogler avait inscrit un message : «Je voudrais retirer 12 000 $ (9 000 £) en espèces de mon compte courant. S’il vous plaît, faites compter l’argent ailleurs. J’aimerais être discret». Il n’a pas fallu longtemps pour que la caissière ait cru qu’elle avait affaire à un braqueur de banque. Elle a automatiquement informer son patron que le client qu’elle avait en face d’elle voulait braquer la banque.

La police a été appelée à la succursale et a arrêté deux personnes qui attendaient le réalisateur à l’extérieur. Les policiers sont par la suite entrés dans la banque et ont menotté Ryan Coogler. Ils sont sortis quelques instants plus tard avec le réalisateur menotté qui n’a opposé aucune résistance. La vérité a rapidement été révélée et tout le monde a été libéré, Ryan Coogler aurait demandé les numéros de badge de toutes les personnes impliquées selon des sources généralement bien introduites. S’adressant à la situation à Metro.co.uk , le réalisateur a affirmé : «Cette situation n’aurait jamais dû se produire. Cependant, Bank of America a travaillé avec moi et l’a résolu à ma satisfaction et nous sommes passés à autre chose».