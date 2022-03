Le conflit ukrainien pourrait dégénérer en Troisième Guerre mondiale, a estimé l’ancien président américain Donald Trump, s’exprimant devant ses partisans dans la ville de Florence (Caroline du Sud) lors d’un discours diffusé par la chaîne Newsmax. « Cela pourrait déboucher sur la Troisième Guerre mondiale, je vois ce qu’il se passe », a-t-il lancé. Selon lui, la Russie « n’a pas l’intention de s’arrêter » parce que dans l’actuelle administration américaine, « personne ne peut parler » avec les dirigeants russes, notamment avec le président Vladimir Poutine.

Toujours selon Donald Trump, « les États-Unis doivent faire comprendre à Poutine qu’il a le choix entre entamer immédiatement des négociations de paix ou faire face à des conséquences fulgurantes, notamment l’élimination de la dépendance [de l’Occident] des ressources énergétiques russes« . Le président Vladimir Poutine a déclaré le 24 février qu’en réponse à une demande d’aide des Républiques du Donbass, il avait décidé de lancer une opération militaire spéciale. Il a souligné que Moscou n’avait pas l’intention d’occuper des territoires ukrainiens et que l’opération avait été lancée en vue de la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine.

Les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni et plusieurs autres pays ont rejeté ces affirmations et ont alors décidé de sanctionner des personnes morales et physiques russes. Plusieurs pays occidentaux ont livré des armes à l’Ukraine à défaut d’intervenir directement. « Nous avons averti les États-Unis que la livraison d’armes qu’ils orchestrent depuis un certain nombre de pays n’est pas seulement un geste dangereux, c’est un acte qui fait des convois mentionnés des cibles légitimes » a fait savoir Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des affaires étrangères.