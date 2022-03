La présence de Wagner au Mali est une nouvelle fois au cœur de l’actualité. Le sujet a été évoqué par le ministère des affaires étrangères français au cours d’un entretien que l’officiel français a accordé à la chaine France24. C’était hier mercredi 30 Mars 2022. Selon le ministre Jean-Yves Le Drian, ceux que le groupe russe Wagner a déployé au Mali sont responsables d‘ »exactions » et de « prédations » des ressources de ce pays d’Afrique de l’Ouest qui est secoué depuis plusieurs années par des attaques terroristes.

Nouvelle sortie du ministres des affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian. Au cours d’un entretien accordé à la chaine française France24, le ministre du gouvernement Macron a une nouvelle fois porté de graves accusations contre le groupe russe. « Tous les éléments que nous avons montrent que la présence de Wagner au Mali, c’est des exactions et la limitation des libertés publiques« ​, a confié le ministre Le Drian. Le ministre qui estime que le Mali est devenu « otage » de Wagner a profité de l’occasion pour dire que le groupe russe est « une force d’exaction et de prédation« .

« C’est un nouvel autoritarisme qui fait que la junte au pouvoir est prise un peu en otage aussi sur ces points-là par la force Wagner« , commente l’officiel français qui poursuit « Wagner, qui était réputé devoir être une force de libération, c’est une force d’exaction et de prédation« . Depuis plusieurs mois, les relations entre Paris et Bamako sont devenues très tendues. Par média interposé, les autorités des deux pays n’ont pas hésité à s’exprimer avec des mots durs. il y a quelques semaines, la France et ses alliés ont annoncé qu’il se retirait du Mali. Le Mali a par la suite demandé à la France de partir immédiatement.