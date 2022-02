Il y a deux jours, nous vous annonçions que le Président Macron pourrait annoncer le retrait de Barkhane au Mali. Depuis plusieurs semaines, la situation était très tendue entre le Mali et la France qui travaille depuis plusieurs années ensemble pour lutter contre le terrorisme au Sahel. La France avait dans ce cadre déployé des soldats et était soutenu par ses alliés au sein de deux opérations. Ce jeudi, la France et ses alliés ont fait une annonce concernant ses deux opérations.

C’est fait. Via un communiqué la France et ses alliés ont annoncé ce jeudi 17 Février le retrait intégral des forces armées de la France et de ses alliés opérant aux seins des opérations Barkhane et Takuba dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. « En raison des multiples obstructions des autorités de transition maliennes, le Canada et les États européens opérant aux côtés de l’opération Barkhane et au sein de la Task Force Takuba estiment que les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel dans la lutte contre le terrorisme au Mali et ont donc décidé d’entamer le retrait coordonné du territoire malien de leurs moyens militaires respectifs dédiés à ces opérations« , précise le communiqué.

Quelques minutes après l’annonce de la nouvelle, le Président Emmanuel Macron a réagi. Il a annoncé une réduction de la présence française dans le Sahel et un redéploiement de certains soldats européens actuellement au Mali dans un autre pays du Sahel : le Niger. Pour Macron, le Sahel est aujourd’hui la priorité de la « stratégie d’expansion » d’Al-Qaïda et de Daech. L’UA n’est pas resté indifférente à la nouvelle. L’actuel président en exercice de l’UA qui était à l’Elysée au moment de l’annonce a dit comprendre la décision de la France et de ses alliés.

Applis LNT : Android - Iphone