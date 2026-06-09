Journées FIFA de juin 2026 : le Bénin perd face au Togo (5-1) après le nul contre le Niger

La sélection nationale béninoise a conclu sur une lourde défaite sa fenêtre internationale de juin 2026. Ce 9 juin, au Stade El Bachir au Maroc, les Guépards du Bénin ont chuté 5-1 face aux Éperviers du Togo lors d’un match amical qui a rapidement tourné au désavantage des hommes du sélectionneur allemand Gernot Rohr.

Pourtant, le Bénin avait ouvert le score dès la 6e minute par Felipe Santos. Mais un corner concédé à la 38e minute a changé la physionomie du match : le défenseur Mohamed Tijani, en tentant de dégager, a dévié le ballon dans ses propres filets, permettant au Togo de revenir à 1-1 avant la pause. La seconde période a été une autre histoire. Portés par Komlavi (57e), Denkey (73e) et Laba (87e), les Éperviers ont infligé quatre buts supplémentaires à une équipe béninoise désorganisée, réduite à l’infériorité numérique et incapable d’enrayer la dynamique adverse.

Une préparation en demi-teinte avant les éliminatoires

Cette déroute fait suite au match nul concédé quatre jours plus tôt face au Niger (1-1), toujours à Casablanca. Le 5 juin, malgré une ouverture du score du néo-international Amirou Amadou à la 35e minute, les Guépards avaient vu le Mena nigérien égaliser dans les arrêts de jeu. Deux matchs, deux résultats décevants, une dynamique préoccupante à l’heure où le calendrier compétitif se profile.

Gernot Rohr avait aligné face au Togo un onze incluant Marcel Dandjinou dans les buts, une défense à quatre avec Charlemagne Azongnitodé, Olivier Verdon (capitaine), Mohamed Tijani et Liam Omoré, et un milieu composé d’Imourane Hassane, Dodo Dokou et Samadou Attidjikou. Saturnin Allagbé et Jodel Dossou figuraient sur le banc sans entrer en jeu.

Les éliminatoires de la CAN 2027 en ligne de mire

Les Guépards n’ont pas de marge pour s’installer dans le doute. Le 19 mai 2026, la CAF a tiré au sort les groupes des éliminatoires de la CAN 2027 : le Bénin a hérité du Groupe F, aux côtés du Burkina Faso, tête de série, de la Mauritanie et de la République centrafricaine. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale, co-organisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie du 19 juin au 17 juillet 2027. Avant les premières journées qualificatives programmées entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026, les Guépards auront à cœur de tourner la page de cette fenêtre FIFA manquée.