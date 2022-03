En Ukraine, la guerre qui a éclaté depuis l’entrée des soldats russes sur le territoires dure depuis plus de trois semaines maintenant. A mesure que le temps passe, le nombre de victimes ne cessent de grimper. Dans les deux camps, on dénombre des pertes en vies humaines. Ce samedi, alors que la guerre est toujours en cours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tendu la main à son homologue russe Vladimir Poutine et a estimé qu’il est temps de discuter afin d’eviter des conséquences terribles pour la Russie.

La guerre en Ukraine se poursuit. Ce samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a comme à son habitude depuis le début de la guerre réagi dans un message vidéo. Dans son message, le président Zelensky a Zelensky a accusé les forces russes d’avoir délibérément provoqué une « catastrophe humanitaire » pour faire pression sur Kiev pour qu’elle capitule devant les exigences de Poutine. Il a également une nouvelle fois exhorté le président russe Vladimir Poutine à mettre fin à son invasion illégale de l’Ukraine.

Le Président Zelensky a dit à Poutine de négocier directement avec lui, affirmant que sinon la Russie mettrait « des générations à se rétablir ». «Nous avons toujours insisté sur les négociations. Nous avons proposé le dialogue, proposé des solutions pour la paix. Pas seulement pour 23 jours d’invasion. (…) Je veux que tout le monde m’entende maintenant, surtout à Moscou. Le temps d’une rencontre est venu, il est temps de parler. Il est temps de restaurer l’intégrité territoriale et la justice pour l’Ukraine. Sinon, les pertes de la Russie seront telles qu’il vous faudra plusieurs générations pour vous en remettre», a affirmé le président Zelensky.