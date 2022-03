Les USA et l’Otan ne veulent pas d’une troisième guerre mondiale, c’est pour cela qu’ils ont refusé d’ordonner la fermeture de l’espace aérien ukrainien et d’envoyer leur soldat combattre dans le pays. Dans une interview à NBC, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré par contre que la troisième guerre mondiale « a peut-être déjà commencé » avec l’offensive russe, alors que le leader assiégé supplie les États-Unis et l’Occident de prendre des mesures plus drastiques pour aider la défense de l’Ukraine contre la Russie.

Le président ukrainien a répondu à une question sur les inquiétudes de l’administration Biden selon lesquelles certaines actions pourraient déclencher un conflit entre puissances nucléaires qui pourrait conduire à la troisième guerre mondiale. « Personne ne sait si elle a peut-être déjà commencé et quelle est la possibilité de cette guerre, au cas où l’Ukraine tomberait », a déclaré Zelensky. « C’est très difficile à dire et nous l’avons vu, il y a 80 ans, lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé et qu’il y a eu des tragédies similaires dans l’histoire, personne ne prédirait quand la guerre à grande échelle commencerait et qui y mettrait fin. Dans ce cas, toute la civilisation est en jeu », a déclaré le président.

« La Russie a transformé le ciel ukrainien en une source de mort »

Zelensky a imploré les États-Unis et d’autres pays alliés d’imposer une zone d’exclusion aérienne humanitaire au-dessus des territoires assiégés de l’Ukraine, une décision que Biden ne veut pas. Le président ukrainien a réitéré ces exigences dans un discours passionné au Congrès mercredi, en déclarant que « la Russie a transformé le ciel ukrainien en une source de mort pour des milliers de personnes ».

L’administration Biden a également renoncé à son engagement à fournir à l’Ukraine des avions de combat de l’ère soviétique en provenance de Pologne, affirmant que cela pourrait aller au désavantage de l’Ukraine. Par contre Zelensky a rejeté cela en disant qu’il doit « protéger notre ciel ». Par ailleurs, Biden a annoncé mercredi un soutien défensif supplémentaire de 800 millions de dollars à l’Ukraine, soit un total de 1 milliard de dollars annoncé cette semaine seulement.