Sommet Russie - Afrique : Alger affiche sa détermination depuis Saint-Pétersbourg

Depuis le premier rendez-vous de Sotchi en 2019, le Forum de partenariat Russie-Afrique s’est imposé comme l’une des plateformes diplomatiques les plus suivies du continent. Sa troisième édition, prévue les 28 et 29 octobre 2026 à Moscou, concentre déjà l’attention de nombreuses capitales africaines. L’Algérie ne fait pas exception.

En marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, l’ambassadeur algérien en Russie, Tewfik Gouamri, a annoncé la participation active de l’Algérie au troisième sommet Russie-Afrique, dont la tenue est fixée les 28 et 29 octobre à Moscou. Le diplomate a qualifié la coopération avec Moscou de « puissant levier pour le développement du continent africain ».

Un sommet au calendrier désormais fixé

Ce troisième sommet fait suite à deux éditions précédentes : celle de Sotchi en 2019, puis celle de Saint-Pétersbourg en juillet 2023, tenue malgré les pressions occidentales liées à la guerre en Ukraine. La deuxième édition avait réuni des délégations officielles de 48 pays africains. La préparation de l’édition 2026 a été confiée au conseiller du président russe Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, chargé de coordonner les rencontres bilatérales et d’en arrêter les modalités financières. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré début mai s’attendre à ce que « la grande majorité des pays du continent » soit représentée à Moscou en octobre.

Alger, partenaire stratégique de Moscou en Afrique

La déclaration de Tewfik Gouamri depuis Saint-Pétersbourg traduit une constante de la diplomatie algérienne : entretenir des relations avec Moscou tout en maintenant une posture de non-alignement formel. L’Algérie figure parmi les États africains qui ont refusé de condamner la guerre en Ukraine lors des votes à l’Assemblée générale des Nations unies. Le sommet des 28 et 29 octobre constituera la première grande réunion Russie-Afrique organisée sur le sol russe depuis le début du conflit ukrainien en février 2022.