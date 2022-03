Le président ukrainien Volodymyr Zelensky poursuit ses déclarations devant les parlements occidentaux. Dans sa quête, il adapte son discours à chaque pays n’hésitant pas à parler des moments durs qu’ont traversé lesdits pays. « Marioupol et d’autres villes frappées rappellent les ruines de Verdun » rappelle-t-il devant les députés français. Mais il a été particulièrement virulent envers les entreprises françaises qui opèrent encore en Russie.

« Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe…Renault, Auchan, Leroy Merlin doivent cesser d’être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Ils doivent arrêter de financer les meurtres d’enfants et de femmes. Tout le monde doit se rappeler que les valeurs valent plus que les bénéfices » a déclaré le président ukrainien. Sur le terrain, les négociations russo-ukrainiennes patinent : « Les pourparlers se déroulent de façon assez difficile car la partie ukrainienne a des positions claires et de principe », a affirmé le négociateur en chef côté ukrainien, Mykhaïlo Podoliak.

La Russie fait face à une résistance affirmée des ukrainiens mais n’a bien évidemment pas encore déployé toutes ses capacités. Le pays fait face à de nombreuses sanctions de la part des occidentaux et de nouvelles sont annoncées dans les prochains jours. Plusieurs blindés russes ont été détruits et des cibles atteintes avec succès par la partie ukrainienne. Depuis, la Russie cible les systèmes anti-missiles ukrainiens. « Le déploiement d’un système de missiles sol-air S-300 dans la zone industrielle urbaine de la banlieue nord de Kiev a été découvert par un véhicule aérien sans pilote, après quoi une frappe de précision a été effectuée avec des armes de missiles de haute précision. Grâce à un tir précis, le complexe de défense aérienne de l’Armée ukrainienne a été détruit« , a déclaré un responsable russe.