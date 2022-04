Le risque d’une troisième guerre mondiale est bien véritable. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une déclaration effectuée par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Pour le patron de la diplomatie russe, les autorités ukrainiennes simulent des négociations. «La bonne volonté a ses limites. Et si elle n’est pas réciproque, cela ne contribue pas au processus de négociation», a déploré le patron de la diplomatie russe.

« Le danger est grave, il est réel »

Concernant les négociations, Sergueï Lavrov estime qu’il s’agit d’une comédie qu’organisent les dirigeants ukrainiens. «C’est un bon acteur (…), si on regarde attentivement et on lit attentivement ce qu’il dit, vous allez y trouver un millier de contradictions», a poursuivi le ministre russe des Affaires étrangères. «Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer», a-t-il poursuivi.

« La situation des combats sur le terrain »

Même s’il indique que la situation se terminera par un protocole d’accord, il fait savoir que « les modalités de cette entente dépendront de la situation des combats sur le terrain, au moment où cet accord deviendra une réalité». Rappelons que la guerre en Ukraine dure depuis plusieurs semaines. La Russie qui a lancé l’offensive pour s’insurger contre les envies d’une adhésion ukrainienne à l’Otan a été durement sanctionnée par les pays occidentaux.