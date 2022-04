L’ancien ministre sénégalais de l’Énergie Samuel Sarr a été inculpé et mis sous contrôle judiciaire. Il est accusé d’abus de confiance dans une affaire de deux milliards. Les fonds incriminés devraient être remis à l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Mais le mis en cause les aurait gardés. A en croire les informations rapportées par les médias sénégalais, l’ancien ministre sénégalais a été entendu par le juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck.

Les faits avaient fait grand bruit il y a quelques mois. L’homme aurait pris les fonds auprès de Cheikh Amar en 2014. Il avait évoqué un problème financier auquel l’ancien président sénégalais serait confronté. Aussi, une somme de 2 milliards avait été débloquée. Mais l’argent n’a jamais rendu au principal intéressé.

Une dette …?

Le mis en cause de son côté a nié sur toute la ligne les accusations et indique que les fonds débloqués étaient destinés au paiement d’une dette de 7 milliards contractée par Cheikh Amar auprès d’Abdoulaye Wade. L’ancien ministre sénégalais de l’Énergie avait effectivement déposé une plainte contre Mamadou Seck, l’accusant de vouloir lui soutirer de l’argent. Les investigations avaient été confiées à la Brigade de recherches de la gendarmerie. Pour l’heure, l’ancien ministre fait l’objet d’une inculpation et d’un contrôle judiciaire.