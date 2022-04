Au Sénégal, l’affaire relative au viol présumé de la masseuse professionnelle Adji Sarr continue de défrayer la chronique. Quelques jours après la confrontation qui a eu lieu entre l’accusatrice de Sonko et Ndèye Khady Ndiaye, son ex patronne, une nouvelle plainte surgit dans l’affaire. Selon les informations rapportées par Les Échos de ce jour, la patronne de Sweet Beauty a déposé une plainte devant le Procureur de la République contre son ex employée.

L’activiste Françoise Hélène Gaye ciblée

Elle l’accuse ainsi que l’activiste Françoise Hélène Gaye d’avoir enregistré les images de la confrontation et de les avoir divulguées par la suite sur les réseaux sociaux. Toujours selon le média sénégalais, les conseils de Ndèye Khady Ndiaye comptent aller jusqu’au bout de cette affaire. Le doyen des juges dont le bureau a accueilli les auditions ne serait pas très content de la divulgation sur les réseaux sociaux de ces informations à cette étape de l’affaire.

Plusieurs personnes présentes à l’audition

Rappelons que, l’audition a enregistré la présence du greffier, du représentant du parquet, les avocats des deux parties. Le compagnon de Ndèye Khady Ndiaye a également rejoint la salle un peu plus tard. Au cours de cette séance, les deux protagonistes ont gardé leur position. L’une accusant Ousmane Sonko de viol et l’autre le défend.

« A chaque fois qu’Ousmane Sonko manifestait son désir de recevoir son massage rapide, il gardait son pantalon, mais le plus souvent, il exigeait son massage complet. Dans ce dernier cas, il était tout nu, allongé sur le lit de la cabine. D’ailleurs, c’est ça la règle dans le salon : tous les hommes sont nus et nous, les masseuses, sommes en string et en soutien-gorge », a par exemple confié Adji Sarr lors de la confrontation.