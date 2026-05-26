USA : RFK Jr., secrétaire à la Santé, joue les charmeurs de serpents dans une vidéo virale

Robert F. Kennedy Jr. n’en est pas à sa première incartade avec la faune sauvage. Le secrétaire américain à la Santé, connu pour avoir reconnu avoir abandonné la carcasse d’un ourson dans Central Park, a cette fois capturé à mains nues deux couleuvres agiles noires (Black Racers) sur la terrasse de la résidence palmbeachienne du Dr Mehmet Oz, administrateur des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). La scène, filmée mardi 26 mai 2026, a été publiée par Kennedy lui-même sur son compte X.

Sur la vidéo de 38 secondes, le secrétaire, en chemise et cravate, saisit les deux serpents sans équipement particulier, tandis que sa femme, l’actrice Cheryl Hines, manifeste son inquiétude en arrière-plan. Kennedy a légendé la publication : « Cheryl encourage le retrait d’une paire de Black Racers de la terrasse du Dr Oz. »

Des reptiles sans danger

Les Black Racers sont des serpents non venimeux répandus en Floride et dans l’ensemble du sud-est des États-Unis. Rapides et parfois mordeurs lorsqu’ils sont manipulés — Kennedy aurait été mordu durant l’intervention, sans conséquence —, ils sont considérés comme utiles à l’écosystème local pour leur rôle de prédateurs de rongeurs. Aucun protocole particulier n’est requis pour les déplacer.

Une familiarité avec la faune sauvage bien documentée

Ce n’est pas la première fois que le secrétaire à la Santé fait parler de lui pour ce type d’intervention. En juillet 2024, il avait publié une vidéo le montrant capturer et relocaliser un serpent à sonnettes dans son allée en Californie. Le 3 mai 2026, il avait partagé une photo de lui maîtrisant un étourneau à l’aéroport international de Dulles, près de Washington.

La maison de Palm Beach appartenant au Dr Oz, nommé à la tête du CMS par le président Donald Trump, est estimée à 18 millions de dollars. Oz supervise Medicare et Medicaid, deux programmes fédéraux couvrant respectivement les personnes âgées et les populations à faibles revenus, représentant ensemble plus de 1 500 milliards de dollars de dépenses annuelles selon le Congressional Budget Office.

La vidéo a généré plusieurs millions de vues en quelques heures sur X, sans réaction officielle de la part du département HHS.