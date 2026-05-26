L'Iran affirme avoir détruit des dizaines de drones américains, les USA confirment

L’Iran affirme avoir détruit plusieurs dizaines de drones américains MQ-9 Reaper depuis le début du conflit. L’information a été relayée par le média américain Bloomberg à partir d’une note du Service de recherche du Congrès des États-Unis (Congressional Research Service, CRS). Les pertes évoquées concerneraient au moins 24 appareils utilisés par les forces américaines.

Le Corps des Gardiens de la révolution a également déclaré avoir abattu un nouveau drone de ce type. Selon les sources concordantes, ces appareils auraient été neutralisés dans différentes circonstances opérationnelles. Certains auraient été touchés en vol par des tirs de défense aérienne iranienne, d’autres détruits lors de frappes de missiles ou endommagés au sol, ou encore perdus à la suite d’incidents techniques. Aucune confirmation indépendante détaillée du Pentagone ne permet à ce stade de valider l’ensemble des conditions de ces pertes.

Des pertes estimées à plusieurs centaines de millions de dollars

D’après les éléments rapportés par le Congressional Research Service, chaque MQ-9 Reaper est estimé à environ 30 millions de dollars. Sur la base des 24 appareils évoqués, la valeur totale des pertes atteindrait environ 720 millions de dollars. Le MQ-9 Reaper est un drone de reconnaissance et d’attaque utilisé pour des missions de surveillance prolongée et de frappes de précision. Il peut évoluer à haute altitude et rester en vol pendant plus de 24 heures, ce qui en fait un outil central des opérations américaines de renseignement et d’appui militaire.

Une défense iranienne structurée autour de la dissuasion

Les autorités iraniennes affirment que ces interceptions s’inscrivent dans l’efficacité de leur dispositif de défense aérienne. Les Gardiens de la révolution ont indiqué que leurs unités avaient identifié et abattu un des MQ-9 Reaper.

L’Iran dispose d’un système de défense aérienne en couches, combinant équipements étrangers comme le S-300 russe et systèmes développés localement tels que le Bavar-373. Ce dispositif est complété par des capacités de guerre électronique visant à perturber les radars et les communications des appareils adverses.

Sur le plan offensif, Téhéran s’appuie sur un arsenal de missiles balistiques et de drones à longue portée, conçu pour répondre à une attaque par des frappes multiples et simultanées. Aucune indication officielle américaine ne confirme à ce stade un bilan consolidé des pertes de drones dans ce conflit.