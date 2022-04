Cotonou accueille depuis hier lundi 11 avril, la 16ème conférence des chefs des services de renseignements et de sécurité des pays membres de l’initiative d’Accra. Une initiative lancée en septembre 2017 par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo en réponse à l’insécurité grandissante liée à l’extrémisme violent dans la région. C’est le ministre béninois de l’intérieur Alassane Seidou qui a lancé officiellement les travaux. L’autorité a reconnu les succès enregistrés sur le terrain grâce aux nombreuses opérations menées pour neutraliser les groupes terroristes.

Pour planifier l’opération » Koudanlgou renforcée »

Cependant, il pense qu’un défi majeur reste à relever pour les pays membres de l’initiative d’Accra. Celui de mener des offensives de plus grande envergure contre les groupes terroristes. Il faut déjà dire que les travaux de la 16ème conférence des chefs des services de renseignement et de sécurité seront axés sur la planification de l’opération « Koudanlgou renforcée » avec des recommandations pertinentes à soumettre à l’examen des ministres en charge de la sécurité et de la défense des pays membres.

300 suspects interpellés

Rappelons que l’opération Koudanlgou IV avait déjà eu lieu en 2021. Elle avait permis « d’interpeller plus de 300 suspects, dont plusieurs étaient recherchés par les services de renseignements, et saisir 53 armes à feu et d’importantes quantités de munitions, une importante quantité d’explosifs et de dynamites » ou encore « 144 moyens roulants, véhicules et motocyclettes ». La16ème rencontre des services de renseignement et de sécurité s’ouvre en prélude à la 8ème session des ministres chargé de la sécurité de l’Initiative d’Accra qui s’ouvre mercredi prochain à Cotonou.