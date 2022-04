« Buitoni ne vend pas de pizzas, Fraîch’up en direct à l’étranger » se défend le porte-parole de la marque détenue par Nestlé, le géant mondial de l’industrie agroalimentaire. « Les Pizzas Fraîch’up sont distribuées et commercialisées à des distributeurs-revendeurs en France, lesquels peuvent exporter et revendre de leur propre initiative dans des magasins implantés à l’étranger » a-t-il poursuivi.

Bactérie responsable de diarrhées sanglantes

Cela pourrait donc expliquer pourquoi ces pizzas ont atterri au Bénin et dans 14 autres pays africains. En réalité, le problème qui se pose c’est que cette pizza est considérée comme étant à l’origine d’un certain nombre de cas graves de contamination par l’Escherichia Coli, une bactérie qui réside dans le tube digestif de l’homme et des animaux à sang chaud et dont certaines souches peuvent provoquer des diarrhées sanglantes notamment. Ce sont les autorités sanitaires françaises qui sont parvenues à cette conclusion.

Les cas graves de contamination ont été signalés chez une dizaine d’enfants. Il y a eu deux morts mais il n’a pas été confirmé qu’il y a un lien clair entre les pizzas et les deux décès. De toutes les façons, à la fin du mois dernier, la Direction générale de la santé en France avait publiée un communiqué dans lequel elle informait que des analyses ont permis de confirmer un lien entre plusieurs cas de consommation de « pizzas surgelées de la gamme Fraîch’UP de la marque Buitoni contaminées par des bactéries de Escherichia Coli ». Il faut dire que les pizzas en question sont fabriquées à Caudry en France, dans l’usine de Buitoni.

Nestlé avait rappelé massivement ces pizzas impropres à la consommation

La préfecture a depuis interdit toute production suite à deux inspections d’hygiène. Le 18 mars 2022, Nestlé, avait déjà rappelé massivement ces pizzas impropres à la consommation, des pays comme la France, le Luxembourg et la Belgique. En Afrique, outre le Bénin, ces pizzas ont été distribuées au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Djibouti, en République du Congo, en RDC, au Gabon, en Ile Maurice, à Madagascar, en Guinée, au Mali, au Sénégal, au Maroc, au Niger et au Cameroun.

C’est du moins ce qu’indique une notification du Rapid Alert System for food and Feed, un mécanisme d’alerte international sur les risques alimentaires. Un porte-parole de la commission européenne a confirmé l’information ce jeudi 07 avril. Les autres pays où les pizzas ont été distribuées sont le Qatar, la Slovénie, Andorre, la Suisse et Saint-Martin.