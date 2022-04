Le match entre l’Algérie et le Cameroun, pour les barrages de la coupe du monde 2022, continue de défrayer la chronique. La rencontre qui s’était terminée par une victoire de l’équipe camerounaise (2 – 1) a suscité la colère de la partie algérienne. Au cours de plusieurs interventions médiatiques, l’entraîneur Djamel Belmadi s’est à plusieurs reprises pris à l’arbitrage du match, affirmant que ce n’est pas la meilleure équipe qui s’est qualifiée pour la compétition mondiale de football. Aussi, s’était-il pris à l’arbitre Bakary Gassama.

« Aucun arbitre ne viendra mettre à mal tout un pays »

« On ne laissera plus jamais 2-3 personnes conspirer contre nous. Aucun arbitre ne viendra mettre à mal tout un pays. Quand j’ai vu cet arbitre assis au salon de l’aéroport le lendemain prendre un café et manger un millefeuilles comme si de rien n’était… » avait-il notamment déclaré à l’annonce de sa reconduction à la tête de l’équipe algérienne de football. Suite à ces interventions, Djamel Belmadi a reçu le soutien du président de la fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara.

Samuel Eto’o avait réagi

Selon les propos rapportés par la page spécialisée sur le football algérien, Vague Verte, ce dernier a déclaré : « Les propos de Belmadi n’ont rien de choquants. Ses propos ont été mal compris ou alors sont sortis de leur contexte. À aucun moment Belmadi n’a visé le Cameroun. Eto’o est un ami et ne doit pas oublier que l’Algérie l’a soutenu pour la CAN 2022. À travers ce recours, nous avons fait valoir nos droits devant la FIFA. L’Algérie a subi une injustice ». Pour rappel, les propos du président de la FAF interviennent suite à ceux de son homologue de la fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o, qui dans un communiqué avait notamment dit que « le Cameroun se réserve le droit de porter l’affaire dans les prochains jours devant la commission d’éthique de la FIFA ».