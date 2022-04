Plusieurs semaines se sont écoulées depuis le match entre l’Algérie et le Cameroun, pour les barrages de la prochaine Coupe du monde. La rencontre s’était soldée par un score de 2 buts à 1 en faveur du Cameroun, au grand dam des Fennecs. L’entraîneur algérien Djamel Belmadi ne décolère toujours pas et pense que son équipe devrait être le vainqueur du match. Pour lui, son équipe a fait l’objet d’une conspiration, tout en s’en prenant à l’arbitre gambien de la rencontre Bakary Gassama. Par ailleurs, il avait laissé entendre le dimanche 24 avril 2022 que ce n’était pas la meilleure équipe qui s’était qualifiée pour la Coupe du monde 2022.

Le Cameroun menace

Suite à ces différentes prises de paroles de l’entraîneur algérien, le président de la fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o, a réagi hier lundi 25 avril, via un communiqué. « L’intéressé sous-entend que le résultat du match aurait été faussé au détriment de l’Algérie par l’arbitre et une ‘conspiration de 2 ou 3 personnes’. Le Cameroun se réserve le droit de porter l’affaire dans les prochains jours devant la commission d’éthique de la FIFA », est-il indiqué dans le document, qui ajoute que « la Fecafoot conteste ces allégations diffamatoires instillées de manière allusive et formulées de façon répétitive par les dirigeants algériens du football. Elle regrette que la persistance de cette polémique au long cours soit de nature à provoquer des incidents similaires à l’agression verbale subie par des responsables camerounais le 1er avril dernier à Doha en marge du tirage au sort de la Coupe du monde Qatar 2022 ».

Pour rappel, le communiqué du président de la Fecafoot intervient après l’annonce de la reconduction de Djamel Belmadi à la tête de l’équipe nationale algérienne. A ce moment, l’homme avait encore critiqué l’arbitre Bakary Gassama. « On ne laissera plus jamais 2-3 personnes conspirer contre nous. Aucun arbitre ne viendra mettre à mal tout un pays. Quand j’ai vu cet arbitre assis au salon de l’aéroport le lendemain prendre un café et manger un millefeuilles comme si de rien n’était…», avait-il déclaré.