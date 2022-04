C’est une mauvaise nouvelle pour la santé humaine en général, après des décennies de cohabitation avec les plastiques, des microparticules semblent durablement s’installer dans le corps humain. Il y a quelques semaines, LNT vous apprenait que des microplastiques avaient été détectés dans le sang de personnes testées durant une étude. Cette fois-ci, la même opération a été réalisée avec des cellules de poumons de personnes vivantes avec un résultat tout aussi inquiétant.

La pollution microplastique dans les poumons est effective et a été découverte pour la première fois profondément dans les poumons de personnes vivantes. Les particules ont été trouvées dans presque tous les échantillons analysés (11 personnes sur 13). Pour les scientifiques, « il y a une inquiétude croissante concernant les risques » pour la santé. « Notre étude est la première indication que nous avons des particules de polymère dans notre sang, c’est un résultat révolutionnaire », avait déclaré le professeur Dick Vethaak, écotoxicologue à la Vrije Universiteit Amsterdam aux Pays-Bas. Cette fois-ci, des échantillons ont été prélevés sur des tissus prélevés sur 13 patients lors une intervention chirurgicale et des microplastiques ont été trouvés dans 11 cas. Selon The Guardian, les particules les plus courantes étaient le polypropylène, utilisé dans les emballages et les tuyaux en plastique, et le PET, utilisé dans les bouteilles.

« Nous ne nous attendions pas à trouver le plus grand nombre de particules dans les régions inférieures des poumons, ou des particules de la taille que nous avons trouvée… C’est surprenant car les voies respiratoires sont plus petites dans les parties inférieures des poumons et nous nous serions attendus à ce que des particules de ces tailles soient filtrées ou piégées avant d’atteindre cette profondeur » a déclaré Laura Sadofsky de la faculté de médecine de Hull York au Royaume-Uni, qui a conduit l’étude. Des résultats inquiétants qui montrent l’urgence de la lutte contre les sacs plastiques sur terre, mais aussi dans les océans et cours d’eau.