Pour première fois, des microplastiques ont été détectés dans le sang humain. Les scientifiques ont trouvé de minuscules particules chez près de 80 % des personnes testées, d’après une étude publiée dans la revue Environment International. La découverte montre que les particules peuvent voyager dans le corps et se loger dans les organes. Pour l’instant, l’impact sur la santé est encore inconnu. Mais les chercheurs s’inquiètent car les microplastiques endommagent les cellules humaines en laboratoire et les particules de pollution de l’air sont déjà connues pour pénétrer dans le corps et causer des millions de décès prématurés par an.

D’énormes quantités de déchets plastiques sont déversées dans l’environnement et les microplastiques contaminent désormais toute la planète. Il était déjà connu que les hommes consomment de minuscules particules via la nourriture et l’eau ainsi que l’air respiré, et ils ont été trouvés dans les excréments de bébés et d’adultes. Les scientifiques ont analysé des échantillons de sang de 22 donneurs anonymes, tous des adultes en bonne santé, et ont trouvé des particules de plastique chez 17.

« C’est un résultat révolutionnaire »

La moitié des échantillons contenaient du plastique PET, couramment utilisé dans les bouteilles de boissons, tandis qu’un tiers contenait du polystyrène, utilisé pour emballer des aliments et d’autres produits. Un quart des échantillons de sang contenaient du polyéthylène, à partir duquel des sacs en plastique sont fabriqués. « Notre étude est la première indication que nous avons des particules de polymère dans notre sang, c’est un résultat révolutionnaire », a déclaré le professeur Dick Vethaak, écotoxicologue à la Vrije Universiteit Amsterdam aux Pays-Bas.

« Les particules sont-elles retenues dans le corps ? »

« Mais nous devons étendre la recherche et augmenter la taille des échantillons, le nombre de polymères évalués, etc. », a-t-il indiqué. D’autres études par un certain nombre de groupes sont déjà en cours, a notifié Vethaak. Il a reconnu que la quantité et le type de plastique variaient considérablement entre les échantillons de sang. « Mais il s’agit d’une étude pionnière », a-t-il déclaré. Le scientifique a déclaré que les différences pourraient refléter une exposition à court terme avant que les échantillons de sang ne soient prélevés, comme boire dans une tasse à café doublée de plastique ou porter un masque facial en plastique. « La grande question est de savoir ce qui se passe dans notre corps ? », a dit Véthaak. « Les particules sont-elles retenues dans le corps ? Sont-ils transportés vers certains organes, comme franchir la barrière hémato-encéphalique ? », s’est-il interrogé.