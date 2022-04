(TASS) Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national et qualifiée au second tour de l’élection présidentielle en France, envisage de restreindre le partenariat avec l’Allemagne en matière de fabrication des armements tout en développant une coopération bilatérale sur d’autres axes.

« Je souhaite enrichir les liens entre la France et l’Allemagne. Avec l’apprentissage de la langue allemande, des échanges entre chercheurs. J’ai pas mal de projets pour renforcer les liens. Ce à quoi je veux mettre fin, c’est la coopération industrielle sur l’armement. Nous travaillons ensemble sur la mise en œuvre d’armement mais nous n’avons pas la même politique d’exportation, avec une philosophie radicalement différente de la nôtre. Donc c’est une coopération que je trouve inutile« , a-t-elle dit vendredi sur les ondes de la chaîne télévisée BFMTV.

Pour le moment, les deux pays travaillent ensemble sur la création du chasseur européen de cinquième génération Next Generation Fighter, conçu dans le cadre du programme international FCAS. On suppose que le nouvel avion de combat remplacera les chasseurs Typhoon et Rafale, qui sont actuellement en service dans les forces aériennes allemandes et françaises, dans les années 2040. Un autre projet commun est lié à la création du futur char Main Ground Combat System.

Le 10 avril, le premier tour de l’élection présidentielle a eu lieu en France avec un taux de participation de 73,69%. Il y avait 12 candidats en lice pour la présidence. Emmanuel Macron (27,85%) et Marine Le Pen (23,15%) ont accédé au second tour. Ainsi, le 24 avril, le scénario de la dernière présidentielle se répétera, alors que les mêmes politiciens se sont déjà affrontés dans le duel final pour l’Élysée.