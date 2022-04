Une personne a été tuée et quatre autres ont été blessées après qu’une explosion a frappé un bus transportant des gardiens de prison dans la province de Bursa, dans le nord-ouest du pays. Le bus transportait des gardes vers leur lieu de travail lorsque l’explosion a ravagé le véhicule vers 7h30 heure locale. Le gouverneur de la province a déclaré dans un communiqué qu’un explosif « probablement artisanal » a provoqué l’explosion qui a tué « un membre du personnel ». Le gouverneur Yakup Canbolat a déclaré aux journalistes que l’un des blessés était dans un état critique.

« Notre évaluation est qu’une bombe artisanale laissée sous un poteau électrique a explosé par télécommande alors que le véhicule de la prison passait« , a déclaré le gouverneur de Bursa, Yakup Canbolat, après avoir inspecté les lieux. Une trentaine de personnes se trouvaient dans le bus lorsqu’il a été touché par l’engin explosif télécommandé, a déclaré Canbolat. Il transportait les gardiens vers une prison de la région. Tous ont été emmenés à l’hôpital par mesure de précaution, l’un des blessés étant dans un état grave, a-t-il ajouté.

De nombreuses attaques ont été menées en Turquie par des militants kurdes, le groupe terroriste État islamique et des extrémistes de gauche ces dernières années. Le véhicule traversait une zone résidentielle du quartier central d’Osmangazi à Bursa. C’est à proximité d’une station de métro que l’engin explosif, apparemment télécommandé et laissé sur le bord de la route, a explosé. Le chauffeur a réussi à arrêter le bus à environ 100 mètres de l’endroit. Le bus a été lourdement endommagé et toutes les vitres ont été brisées.