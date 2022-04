Au moins 80 personnes ont péri au Nigeria suite à une explosion dans une raffinerie illégale de pétrole selon les autorités nigérianes. Le drame s’est déroulé dans l’État de Rivers selon un responsable du gouvernement local et un groupe environnemental. « L’incendie s’est produit sur un site de soutage illégal et a touché plus de 100 personnes qui ont été brûlées au-delà de toute reconnaissance », a déclaré samedi le commissaire d’État aux ressources pétrolières, Goodluck Opiah.

Le Youths and Environmental Advocacy Center a déclaré que plusieurs véhicules qui faisaient la queue pour acheter du carburant illégal ont été brûlés dans l’explosion faisant encore plus de victimes. Face à un taux de chômage élevé dans la région, des jeunes nigérians choisissent le métier dangereux de raffinement illégal de pétrole afin de subvenir à leurs besoins. Une situation précaire qui génère de nombreux drames dans le pays mais aussi pollue les cours d’eau et les nappes phréatiques dans la région.