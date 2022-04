L’international français Karim Benzema qui évolue au Real Madrid fait parler de lui. Cette fois-ci c’est Jean-Pierre Papin, ancien footballeur international français qui parle de lui au cours d’une interview qu’il a accordé à Europe 1. Pour l’ancien joueur de football français, la star du Real Madrid Benzema a «un coup d’avance» pour le ballon d’or.

« Le dernier rêve pour Karim, c’est le Ballon d’or. Je pense qu’aujourd’hui, il a un coup d’avance« , a affirmé l’ancien international français Jean-Pierre Papin au micro de la chaine française Europe 1. Jean-Pierre Papin, ancien footballeur international français n’a pas tari d’éloge pendant qu’il parlait de Benzema. Il a affirmé sans détour que pour lui, Benzema est le meilleur attaquant du monde.

« Pour moi, c’est aujourd’hui le meilleur attaquant du monde, le meilleur numéro neuf. Il a pris un grade là en quelques mois qu’il n’avait jamais eu auparavant. Ça l’a renforcé dans plein de choses. Il a dit lui-même qu’il a appris à se muscler, il arrive maintenant à jouer de la tête. On apprend dans le football. Si on veut rester le plus longtemps possible il faut que le corps suive, Karim l’a bien compris« , martèle Jean-Pierre Papin