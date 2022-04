Ça y est ! Le divorce entre l’ancien député Guy Mitokpè et son mentor, Candide Azannaï vient d’être consommé après de longues années de cohabitation. Une rencontre tenue hier, mardi 12 avril, a scellé la fin du jeu « je t’aime moi non plus » que jouaient ces deux hommes politiques et que certains observateurs de la scène politique voyaient venir depuis longtemps. « Ce mardi 12 avril 2022, déférant à sa requête, le président Candide Azanaï l’a reçu. Au cours des échanges, l’ancien député Guy Mitokpè a fait part de son intention de continuer ses activités politiques ailleurs. Le président Candide Azanaï a pris acte de la démission »,a indiqué dans un communiqué, M. Claude Agballè, l’un des responsables du parti Restaurer l’Espoir.

La dernière fois où les deux hommes ont été vus ensemble remonte au lundi 10 juin 2019 au cours d’une conférence de presse organisée pour faire taire les rumeurs selon lesquelles, M. Mitokpé aurait fui son pays vers le Togo voisin sans pour autant que l’on sache les raisons. Ce jour-là, il a fait une apparition fracassante au beau milieu du discours de son président Azannaï, acclamé par les militants du parti qui avait fait salle comble. Et les auteurs de cette fake-news ventilée sur la toile en ont pris pour leur grade. « J’ai beaucoup appris des jappements des petits chiots affamés, sots et ignorants que nous appelons sous le sobriquet Klébé, de misérables individus qui ont fait la vocation de griots malicieux et incultes pour pouvoir survivre», avait déclaré M. Candide Azannaï devant l’assistance qui a applaudit encore une fois à tout rompre.

C’était l’occasion pour Candide Azannaï d’apporter un soutien sans faille à celui qui a toujours combattu à ses côtés les régimes successifs surtout après son clash avec le président de la République Patrice Talon. Tout le monde avait cru que le couple Azannaï- Mitokpé était toujours solide comme le roc et que rien ne pourrait les séparer. Depuis, l’eau a coulé sous les ponts et chacun est resté dans son camp se méfiant l’un de l’autre avant que l’ancien député Guy Mitokpè finisse par tourner casaque. En réalité, si cette démission a surpris plus d’un, elle n’est que l’épilogue d’un long désamour entre le président Azanaï et son désormais ex- vice-président Guy Mitokpè. Agacé par le caractère bien trempé de son mentor qui souffle le chaud et le froid à l’égard du régime du président Patrice Talon l’ancien député tenait à peine dans ses souliers. Il était ensuite tiraillé entre ses propres convictions d’opposant convaincu et l’imprévisibilité de son mentor.

De plus, son entrée en politique est récente avec le costume de député qu’il a porté pendant quelques années après l’entrée au gouvernement de son mentor. Il est encore jeune. Il rêve encore à juste titre, de jouer sa partition sur la scène politique béninoise. Cependant, l’homme n’a pas encore réagi sur sa propre situation politique et il serait présomptueux de parler de son point de chute. Toutefois, il convient de saluer son geste et respecter sa décision qui n’est pas anodine au regard des prochaines élections législatives qui pointent à l’horizon. Il est fort probable que l’ancien député soit intéressé par son retour à l’hémicycle. Dans son fort intérieur, il sait quel chemin emprunter pour atteindre ses objectifs. Toutefois et au regard de ses combats et les idées qu’il a défendues jusqu’ici, il doit faire le bon choix afin de revenir à l’hémicycle par la grande porte. Autrement, il serait perçu comme celui qui a sacrifié la jeunesse béninoise sur l’autel de ses propres intérêts.