Le président du parti La Nouvelle Alliance (LNA), Théophile Yarou était mercredi dernier sur le plateau de l’émission « Actu matin » de Canal 3 Bénin. Entre autres sujets évoqués avec l’homme politique, les mesures prises par le gouvernement contre la cherté de la vie. Pour lui, l’exécutif a bien agi. « Les mesures qui ont été prises, nous avons dit : c’est très bien » a déclaré Théophile Yarou. L’homme explique que la flambée des prix sur le marché relève de la spéculation et des effets de la guerre russo-ukrainienne. Mais il y avait déjà l’inflation, fait remarquer le président du LNA.

Ce « salaire n’a pas bougé depuis près de 10 ans »

Une inflation qui n’est pas seulement le fait « de l’augmentation des prix sur le marché mais de la baisse du pouvoir d’achat des béninois ». Il note des augmentations de taxes et d’impôts qui ont diminué de son point de vue, le salaire des fonctionnaires encore que ce « salaire n’a pas bougé depuis près de 10 ans » alors que les prix augmentent sur le marché. Il demande au gouvernement de vite relever les salaires comme promis pour améliorer le pouvoir d’achat des béninois et d’étendre les mesures prises à d’autres produits.

« On se demande comment le béninois fait pour vivre »

En parlant justement du salaire et du pouvoir d’achat des béninois, le président du parti La Nouvelle Alliance a laissé entendre que la « fonction publique est une fonction de misère ». « J’ai toujours dit que la fonction publique est une fonction de misère. Moi je n’ai pas commencé avec la fonction publique. Mais le salaire que j’ai commencé par prendre en 1996-1997, est supérieur à ce que je prends aujourd’hui en tant que cadre supérieur. Nous qui venons d’ailleurs et qui sommes entrés dans la fonction publique, on se demande comment le béninois fait pour vivre » a déclaré Théophile Yarou.