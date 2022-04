Lors de sa troisième session extraordinaire qui s’est déroulée le vendredi 1er avril et le lundi 04 avril 2022, le conseil municipal de Porto-Novo a étudié plusieurs points d’intérêt pour la ville capitale. Il s’agit notamment d’une communication relative au compte administratif gestion 2021 et à l’affectation du résultat issu de cette gestion. Le document présenté par le chef du Service Budget et comptabilité indique que les recettes de l’année 2021 ont connu une hausse de 13,86% par rapport à l’année 2020. Les dépenses aussi ont connu en 2021, un accroissement de 12,34 %.

A l’unanimité

Après la présentation de la communication, les conseillers municipaux ont posé des questions de compréhension afin de mieux appréhender le document. Le directeur des services économiques et financiers (DSEF) leur a apporté des éléments de réponses, de même que le maire. Au terme des débats, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le compte administratif gestion 2021 et l’affectation du résultat issu de cette gestion. Il est utile de préciser que le compte administratif gestion 2021 renseigne sur la situation financière de la ville de Porto-Novo au titre de la gestion budgétaire 2021.

Il est composé de la section fonctionnement et de la section Investissement. Après l’exécution d’un budget communal, il est nécessaire que l’ordonnateur élabore ce document au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’exercice considéré et le soumette à l’adoption de l’organe délibérant compétent de la Commune au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné.