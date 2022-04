La date du procès des personnes interpellées dans l’«affaire d’évasion de Georges Bada» est désormais connue. Les personnes arrêtées et déposées en prison seront jugées le 28 avril 2022 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) . Selon Frissons radio, ils sont au total 4 personnes dont trois (03) agents de la police républicaine commis à la garde du détenu dont une femme qui serait très proche de l’ex maire de la commune d’Abomey-Calavi. La 4ème personne est la sœur de Georges Bada.

Il faut signaler que dans cette «affaire d’évasion de Georges Bada», une vingtaine de personnes ont été écoutées et auditionnées, ceci suite à trois enquêtes ouvertes notamment une policière, une des services judiciaires et une administrative. Rappelons que Georges Bada est admis au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou le jeudi 17 mars 2022 pour malaise. Ce détenu de la prison civile d’Abomey-Calavi s’est évadé dans la nuit du jeudi 17 mars 2022 au vendredi 18 mars 2022. Il a écopé de six (06) ans de prison ferme dans l’affaire des 39 ha pour « abus de fonction ».