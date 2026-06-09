Bénin : Ce qu’il faut retenir du passage de Wadagni à Dakar

Après sa visite auprès de ses homologues des pays limitrophes, le président béninois Romuald Wadagni poursuit sa tournée diplomatique en Afrique de l’Ouest. Le mardi 9 juin, il est arrivé à Dakar, première étape d’un déplacement qui doit également le conduire au Mali et en Guinée-Bissau.

Selon la Présidence de la République du Bénin, cette mission concerne exclusivement des États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dont le Bénin fait partie. Les trois pays visités partagent avec le Bénin le franc CFA et relèvent de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). L’objectif affiché est de renforcer la coopération économique et commerciale, ainsi que les concertations sur les questions de sécurité régionale.

À son arrivée à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar, Romuald Wadagni a été accueilli par son homologue sénégalais, le président Bassirou Diomaye Faye. Les deux chefs d’État ont ensuite eu un entretien en tête-à-tête. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment le renforcement des relations bilatérales, les perspectives de coopération économique et financière ainsi que les principaux défis auxquels la sous-région est confrontée.

Au cours de leur rencontre, les délégations béninoise et sénégalaise ont également examiné les mécanismes susceptibles d’approfondir le partenariat entre les deux pays. Les discussions ont mis l’accent sur les moyens de consolider les acquis de la coopération et d’ouvrir de nouvelles perspectives entre Cotonou et Dakar.