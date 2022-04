L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a offert hier jeudi 28 avril 2022, des équipements de patrouilles à la Police Républicaine. Il s’agit de 13 motos, d’un véhicule de patrouille, des radios VHF et d’outils de procédures opérationnelles standardisées sur la gestion des cas de Covid-19. Ce matériel a été officiellement remis au Bénin lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. C’était en présence du ministre Alassane Seidou, du Chargé de programme Régional de l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), du Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Bénin et de l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne près le Bénin.

Le matériel va profiter au commissariat de Police de Tchicandou

En effet, OIM a bénéficié du financement de l’Allemagne via le projet « Renforcer la sécurité frontalière et la résilience des communautés frontalières dans le Golfe de Guinée ». Ce projet touche les pays comme le Bénin, le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Togo. Le but est de contribuer à l’amélioration de la stabilité régionale dans le Golfe de Guinée en renforçant les capacités de gestion des frontières et la résilience des communautés à certains postes frontières des pays bénéficiaires.

Le matériel offert au Bénin va essentiellement profiter au commissariat de Police de Tchicandou, situé à la frontière entre le Bénin et le Nigéria. Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a dans son allocution remercié les donateurs. Pour lui, cet important matériel vient à point nommé dans le contexte actuel des menaces terroristes dans la sous-région. L’autorité va pour cela, inviter les agents bénéficiaires à en faire bon usage parce que ces équipements seront d’une contribution importante dans l’exercice de leur mission de sécurisation de l’espace frontalier de Tchicandou.