France ce que l'on sait de l'homme armé arrêté près d'une mosquée

Le mardi 28 avril 2026, vers 17h30, un homme de 31 ans, armé, a été interpellé devant son domicile se trouvant à L’Île-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis (93). Une information confirmée par un communiqué de la préfecture, diffusé le lendemain, et relayé sur les réseaux sociaux. Il aurait été aperçu, quelques minutes plutôt non loin de la mosquée A.R.A.I. en état d’ébriété, portant un pistolet de défense.

D’après les premiers retours, celui-ci aurait tenu des propos injurieux à caractère raciste à l’encontre des fidèles présents sur place, avec une attitude jugée menaçante. Alertées, les forces de l’ordre sont intervenues très rapidement afin d’appréhender l’homme en question, qui a été pris en charge d’un point de vue médical avant d’être placé en garde à vue.

L’homme arrêté portait un pistolet de défense

Les autorités indiquent que les investigations autour de l’événement se poursuivent. Les policiers cherchent à préciser le profil de l’individu ainsi que les motivations exactes de son passage à l’acte. Aucun blessé n’est à déplorer, mais l’objectif est de comprendre comment et pourquoi, afin d’éviter qu’un passage à l’acte n’ait lieu et n’entraîne des victimes.

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Dans son communiqué, la préfecture de Seine-Saint-Denis affirme rester attentive aux actes visant des lieux de culte. Sur le réseau social X, le député de la circonscription Éric Coquerel a lui aussi réagi dans la soirée. Il évoque un climat tendu autour des questions liées aux discriminations religieuses.

La municiplaité envisage de renforcer la sécurité autour des lieux de culte

L’élu de la France Insoumise fait directement référence à des faits qui sont récemment survenus en France, impliquant des propos ou des violences à caractère raciste. Lui-même, tout comme les autorités ont profité de l’occasion pour appeler à la prudence dans l’interprétation des faits, en attendant les conclusions des investigations en cours. La municipalité, elle, envisage de renforcer la sécurité autour des lieux de culture.