Elon Musk : « Épargner pour la retraite dans 10 ou 20 ans n'aura aucune importance »

Pour des millions de travailleurs à travers le monde, mettre de l’argent de côté pour la retraite reste l’une des priorités financières les plus ancrées — et les plus anxiogènes — de toute une vie professionnelle. C’est précisément cette certitude qu’Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a choisi de bousculer en janvier 2026 sur le podcast Moonshots with Peter Diamandis : l’épargne retraite individuelle serait rendue obsolète par l’essor de l’intelligence artificielle et de la robotique. Une prise de position qui contredit frontalement les conseils de l’ensemble de la profession financière.

« Ne vous souciez pas de mettre de l’argent de côté pour la retraite dans 10 ou 20 ans. Ça n’aura aucune importance. »

Une abondance totale rendue possible par l’IA et la robotique

Le raisonnement de Musk repose sur une projection radicale : l’IA et la robotique provoqueraient une hausse de productivité si massive que biens et services deviendraient accessibles à tous sans lien avec l’épargne individuelle. Dans ce scénario, le travail deviendrait optionnel, à l’image du jardinage — une activité choisie, non subie. Musk prédit que d’ici 2030, l’IA dépassera l’intelligence collective de l’ensemble de l’humanité, et qu’à terme le nombre de robots humanoïdes surpassera celui des êtres humains sur Terre.

Publicité

Sur le réseau social X, il a également défendu l’instauration d’un « revenu universel élevé » financé par l’État fédéral américain, estimant que la surproduction générée par l’IA absorberait toute pression inflationniste. Il a aussi affirmé que dans moins de cinq ans, l’IA permettrait à tous d’accéder à des soins médicaux supérieurs à ceux disponibles aujourd’hui.

Des économistes sceptiques sur le calendrier

La vision de Musk ne fait pas consensus. Ioana Marinescu, économiste et professeure associée à l’Université de Pennsylvanie, partage l’hypothèse d’une automatisation totale du travail à long terme, mais juge le calendrier avancé peu crédible. Elle cite notamment le coût encore prohibitif de la robotique à grande échelle et une adoption de l’IA en entreprise plus lente que prévu. Un rapport du Yale Budget Lab publié en octobre 2025 confirme que depuis le lancement public de ChatGPT en novembre 2022, le marché du travail américain n’a pas subi de perturbation mesurable liée à l’automatisation.

Sur le plan financier, Adam Bergman, fondateur d’IRA Financial, qualifie les propos de Musk de dangereux. Il rappelle que le fonds de retraite public américain Social Security pourrait être en difficulté d’ici cinq ans, et qu’une injection massive de liquidités sous forme de revenu universel risquerait de relancer l’inflation — un scénario déjà observé lors des aides fédérales liées au Covid-19.

Selon une enquête de la Réserve fédérale américaine, moins de la moitié des adultes américains déclarent pouvoir faire face à une dépense imprévue de 2 000 dollars, et seulement 55 % disposent d’une épargne de précaution équivalente à trois mois de charges — un taux en recul par rapport au pic de 59 % enregistré en 2021.