Le président de la République Patrice Talon, a pris en début du mois de mars trois décrets pour réorganiser le contrôle des enseignants du supérieur, la création des écoles doctorales et les chaires académiques. Le premier décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Organe National de Contrôle et d’Ethique (ONCE) a créé un organe national de contrôle et d’éthique. Il a notamment pour mission de dénoncer aux autorités judiciaires, les infractions commises par les enseignants ou chercheurs dans l’exercice de leur fonction.

Evaluation périodique des enseignants

L’ONCE est composé de 5 membres de nationalité béninoise ou étrangère en activité ou à la retraite. Ils sont nommés par le président de la République. L’Organe National de Contrôle et d’Ethique est rattaché à la présidence de la République. Selon l’article 3 de ce décret, il est chargé de veiller à la déontologie en matière d’éducation dans les universités publiques et privées du pays. Il veille ainsi à l’évaluation périodique des enseignants, et à la qualité des enseignements.

Il informe le conseil national de l’éducation et le ministre en charge de l’enseignement supérieur des résultats, de ses investigations, propose des sanctions ou des mesures conservatoires nécessaires. Chaque enseignant doit désormais faire au moins une évaluation pédagogique tous les trois ans. Une évaluation dont les résultats sont transmis au ministère de l’enseignement supérieur et au conseil national de l’éducation qui en tiennent compte dans la promotion de l’enseignant.