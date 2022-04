Au Bénin, la police a mis la main sur un « Zémidjan » dans la commune de Savè. Ce conducteur de taxi-moto transportait un paquet emballé contenant plusieurs munitions, 1200 au total. Le « Zémidjan » qui était avec un passager a essayé de passer en force une barrière de la police. S’il a été arrêté, le passager a quant à lui, pris la poudre d’escampette selon les informations rapportées par Frissons radio. Les explications fournies par le conducteur de taxi-moto n’ont pas convaincu les policiers qui ne l’ont pas libéré.

Son procès est programmé pour le 26 avril prochain

Il a ensuite été présenté à Mario Mètonou (procureur de la Criet) qui a décidé de le placer sous mandat de dépôt. Il sera jugé le 26 avril prochain pour appartenance à une organisation terroriste. Rappelons qu’en 2021, des cartouches de calibre 12 avaient été découvertes au Bénin et au Togo. D’après une déclaration lue par le ministre de l’intérieur d’antan Sacca Lafia, le 08 mai de la même année, il y avait en tout 70.000 cartouches retrouvées dans un minibus accidenté au Bénin. Elles devraient être livrées dans les localités de Boka et d’Akpassi dans la commune de Bantè.

En ce qui concerne les 1300 cartouches saisies au Togo, le Béninois trouvé à bord du véhicule transportant les munitions, a déclaré avoir acquis celles-ci au Ghana pour les acheminer au Bénin. Ces munitions découvertes au Bénin et dans le pays voisin, « achèvent de convaincre du sérieux des informations faisant état des plans de perturbation de la quiétude nationale, de déstabilisation de notre pays et de menaces graves à son intégrité », déclarait à l’époque Sacca Lafia. Le procès du Zémidjan récemment arrêté devrait permettre d’en savoir plus sur la provenance de ces munitions qu’il transportait.