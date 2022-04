Face à la hausse généralisée des produits de grande consommation sur le marché, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon a annoncé la revalorisation des salaires des travailleurs et également un programme de 20 milliards de francs Cfa financé par la Banque mondiale qui concerne spécifiquement le pouvoir d’achat du Béninois. Dans un «Débat public » organisé sur la chaîne de la télévision nationale ce dimanche 03 avril 2022, le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni a apporté des clarifications sur la gestion de ce montant octroyé par cette institution financière.

«Au moment où le chef de l’Etat a annoncé la revalorisation des salaires, il a également annoncé un programme de 20 milliards qui est en cours grâce à la Banque mondiale » a affirmé le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances. La mise en place de ce programme de 20 milliards financé par la Banque mondiale a permis, selon Romuald Wadagni, d’accompagner le gouvernement du Bénin et « de donner sur une période de 4 mois du pouvoir d’achat aux entreprises qui soient informelles ou formelles ».

Il faut signaler que le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni a déclaré que «c’est plus de 28 mille entreprises formelles ou informelles qui bénéficient de ce dispositif donc de l’argent donné grâce à la Banque mondiale sous leur supervision ». Pour le ministre de l’Economie et des Finances , «c’est du pouvoir d’achat qui est donné aux entreprises du secteur formel ».