La sécurité figure parmi les plus grands défis des pays du sahel, au rang desquels figure le Burkina Faso. La question a récemment été abordée par le président de la transition burkinabé, le colonel Paul-Henri Damiba, dans un discours. Au cours de cette allocution, ce dernier a d’abord rappelé que l’objectif premier des autorités du pays est de régler la question sécuritaire du pays. C’est dans ce cadre que, l’homme fort du Burkina Faso a annoncé plusieurs mesures visant à lutter contre l’insécurité, dont un dialogue avec des groupes armés.

« La stabilisation du Faso ne passera pas seulement par des combats »

« J’ai décidé la création de comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix dont la mission est d’initier des approches avec les membres des groupes en rupture de dialogue avec la Nation. La stabilisation du Faso ne passera pas seulement par des combats » a-t-il indiqué. Notons que ces propos du chef de l’Etat du Burkina Faso interviennent deux jours après que les autorités burkinabés ont rejeté une demande de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO). Cette dernière demandait en effet, à recevoir au plus tard le 25 avril 2022 un calendrier sur la transition.

Le jeudi 31 mars 2022, le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo avait rappelé que la durée de la transition a été fixée depuis le 28 février dernier au cours des assises nationales. « Le gouvernement du Burkina Faso ne subit qu’un seul délai. Celui de bien faire les choses, celui d’agencer son action conformément aux réalités du terrain, en toute objectivité avec la plus grande prudence et le plus grand réalisme possible. Ce qui nous dicte notre action, c’est vraiment le terrain, c’est vraiment l’opérationnel, et c’est le contexte dans lequel le Burkina Faso est plongé » avait-il déclaré.