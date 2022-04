Les présidents congolais et rwandais Denis Sassou Nguesso et Paul Kagamé ont conclu des accords dans le domaine agricole. En effet, le chef de l’Etat rwandais s’est rendu dans le pays voisin avec ses ministres des finances et des affaires étrangères, dans le cadre d’une visite officielle de trois jours dans la capitale congolaise, Brazzaville. Au cours de ce déplacement, plusieurs accords ont été signés dans le secteur agricole à savoir une convention de concession, deux mémorandums d’entente, trois protocoles et deux accords. Par ailleurs, les deux parties ont signé des accords en ce qui concerne la concession des terres arables pour la culture maraîchère.

12 000 hectares de terres exploitables

Dans une interview accordée à un média français, une source a indiqué qu’après les discussions menées entre les deux pays, le Congo a pris la décision de concéder au Rwanda un total de 12 000 hectares de terres exploitables dans un minimum de trois départements situés au sud du pays. Notons qu’au cours de cette visite du président rwandais, d’autres accords ont été signés sur plusieurs plans notamment éducatif et minier. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le Rwanda coopère avec un pays africain.

Un millier de soldats rwandais envoyés au Mozambique

L’année dernière, le Rwanda avait aidé le Mozambique dans la lutte contre les djihadistes, en déployant des soldats. Dans la région de Cabo Delgado, frontalière avec la Tanzanie, plusieurs attaques menées par le groupe Al-Shebab ont eu lieu, avec de nombreuses victimes qui ont été dénombrées. Selon un communiqué, le Rwanda avait annoncé l’envoi d’un millier de soldats rwandais. Ce déploiement des militaires rwandais avait été fait suite à la décision de la communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) d’envoyer aussi des militaires dans le pays.