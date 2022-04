Depuis plusieurs jours, la Chine est confrontée à une recrudescence des cas de covid-19, suscitant les inquiétudes des autorités. En effet, la crise sanitaire a repris de plus belle dans le pays, qui avait réussi à freiner la propagation du virus sur son territoire pendant plusieurs mois. La gravité de la situation actuelle a été abordée lors d’une conférence de presse de la Commission nationale de la Santé, ce mercredi 6 avril 2022. D’après les autorités, un record de 20 000 contaminations au coronavirus a été enregistré au cours des dernières 24h.

Le nombre de nouveaux cas augmente vite

Selon Lei Zhenglong, du bureau de prévention et de contrôle des maladies, plusieurs dizaines de milliers de cas de covid-19 ont été enregistrés. « Avec plus de 90 000 infections signalées, une transmission communautaire relativement plus importante et une propagation à de nombreuses autres provinces et villes. La situation en matière de prévention et de contrôle est très grave » a-t-il déclaré. Toujours au cours de la conférence de presse, Mi Feng, porte-parole de la Commission nationale de la santé, a fait savoir que les nouveaux cas de contamination confirmés ainsi que les personnes contaminées qui sont asymptomatiques augmentent vite.

« Nous devons intensifier vigoureusement les tests »

Il a par ailleurs souligné que le virus continue de se propager dans certaines localités du pays. Mi Feng a mis l’accent sur la nécessité de respecter les politiques visant à lutter contre la propagation du virus. « Nous devons intensifier vigoureusement les tests, l’admission, la quarantaine et le traitement des personnes concernées avec tous les moyens imaginables dans les zones clé. Toutes les localités devraient renforcer les réserves des sites de quarantaine et d’hôpitaux de fortune afin d’améliorer la capacité à endiguer une épidémie massive » a-t-il ajouté.