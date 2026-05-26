Bénin : Des syndicats saluent une transition démocratique exemplaire

Au lendemain de l’investiture du nouveau chef de l’État, Romuald Wadagni, trois des principales centrales syndicales du pays ont tenu à saluer la transmission pacifique du pouvoir. Par cette investiture en effet, le Bénin confirme une fois de plus son statut de modèle démocratique sur le continent africain.

Dans une déclaration commune publiée le 25 mai 2026, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin), la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB) et l’Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin (UNSTB) ont exprimé leur profonde reconnaissance envers le président sortant, Patrice Talon. Les organisations ouvrières lui ont rendu hommage pour avoir respecté les règles constitutionnelles de l’alternance politique, permettant ainsi au peuple béninois d’expérimenter un nouveau leadership.

Selon les termes du communiqué, l’action de Patrice Talon s’est inscrite « résolument et de fort belle manière dans le respect des exigences d’alternance », ce qui offre au pays une transition institutionnelle fluide et exemplaire. Ce communiqué porte les signatures d’Anselme Amoussou (CSA-Bénin), Moudassirou Bachabi (CGTB) et Appolinaire Afféwé (UNSTB).

Au-delà des félicitations, ce collectif de syndicats lance un appel pressant à l’ensemble des forces vives de la nation. Il exhorte tous les acteurs nationaux à persévérer dans cette voie de maturité politique afin de consolider l’enracinement de la démocratie. Pour ces leaders syndicaux, l’évolution démocratique du Bénin doit impérativement demeurer au service du bien-être des travailleurs et de l’ensemble de la population.

Ce geste hautement symbolique des centrales syndicales traduit une reconnaissance institutionnelle du rôle de Patrice Talon. Il pose ainsi des bases sereines pour l’ouverture de ce nouveau chapitre politique sous la présidence de Romuald Wadagni.