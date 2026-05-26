Bénin : Romuald Wadagni reçoit le chef de la diplomatie malienne à Cotonou

Le président béninois Romuald Wadagni a reçu au palais de la Marina Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali. Cette rencontre intervient dans un climat de rapprochement diplomatique entre les deux pays après plusieurs mois de tensions dans la sous-région ouest-africaine.

Selon les informations communiquées à l’issue de l’audience, le chef de la diplomatie malienne était porteur d’un message du président de la Transition du Mali, le général d’armée Assimi Goïta. Abdoulaye Diop a transmis au chef de l’État béninois des félicitations officielles ainsi que des vœux de réussite et de prospérité pour le peuple béninois.

Les échanges ont porté sur les relations bilatérales entre Cotonou et Bamako, mais également sur des questions liées à la coopération régionale, à la stabilité sécuritaire et aux perspectives économiques entre les deux États.

Bamako réaffirme sa volonté de renforcer les relations avec le Bénin

Au cours de la rencontre, le ministre malien des Affaires étrangères a réitéré la disponibilité de son pays à développer une coopération avec le Bénin fondée, selon ses propos, sur « le respect de la souveraineté des États, des choix stratégiques et des intérêts des populations ».

Le compte rendu de l’audience indique également que Romuald Wadagni s’est réjoui de la présence d’une délégation malienne lors de son investiture. Les autorités béninoises et maliennes ont traversé une période de crispation diplomatique ces dernières années, notamment autour des questions sécuritaires et des accusations formulées par Bamako contre certains pays voisins concernant la situation dans le nord du Mali.