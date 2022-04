Le monde fait face depuis plus de deux ans maintenant à une crise sanitaire. Dans le monde, plus de 500 millions de cas ont été recensés depuis le début de la pandémie. Ce mercredi, une présidente a été testée positive. La présidente grecque Ekaterini Sakellaropoulou s’est confinée chez elle en raison du Covid-19, et tous les événements avec sa participation ont été reportés, a annoncé mercredi le service de presse de la présidence.

« La présidente de la république Ekaterini Sakellaropoulou a été testée positive au Covid-19. Mme Sakellaropoulou souffre de symptômes légers et s’est confinée dans sa résidence« , précise le communiqué. « Les événements planifiés de la présidente grecque seront reportés« , a indiqué le service de presse. Il souligne également qu’Ekaterini Sakellaropoulou a été vaccinée.